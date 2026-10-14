marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 14 d'octubre de 2026
    ELS VERALS DE MARGINÀLIA
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    L’IMAS I LES ENTITATS QUE ATENEN L’EXCLUSIÓ SOCIAL

    En pocs dies he parlat amb persones que treballen en distintes entitats que atenen l’exclusió social i totes elles es queixen amargament de la gestió que, sobre aquesta població, du a terme l’IMAS, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. No dic els noms perquè no he demanat permís per fer-ho -tampoc no es tracta de cap manifest- però tant és: el malestar que frega el desesper és més que manifest.

    La queixa principal és l’endarreriment -en general més de set mesos- en el cobrament de lloguers o de serveis prorrogats en espera de la signatura dels nous convenis.

    N’hi ha més; per exemple, la convocatòria pública d’ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport per a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut d’enguany, encara no s’ha publicat i estam a l’equador del mes d’octubre!

    I malgrat aquest innegable maltractament institucional, aquestes entitats segueixen atenen les persones i donant el servei com si res no passàs. I no protesten ni munten cap espectacle perquè no poden ni volen distreure l’atenció que presten.

    Ignor si hi ha altres col·lectius i entitats en la mateixa situació però em sembla que no; asseguraria que ens tracten així perquè l’exclusió social segueix bandejada. I si no és així que ho demostrin.

    ÈOL DESAPAREGUT
    14.02.2026 | 8.10
    A DIETARI
    OFENSA DOBLE
    30.03.2010 | 12.43
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, NOMS I EMPREMTES, SOCIETAT CIVIL
    LECTURA TRENCADA
    18.02.2022 | 8.58
    A CONTE CONTAT

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