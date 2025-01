L’EXPERIMENT I LA GAVINA

En la reunió, mentre el seu cap parlava d’arquitectures de discurs per millorar els resultats, ell s’imaginava una sargantana patinant damunt el cocó glaçat en el que d’infant s’hi emmirallava i a ell fent el guió d’una pel·lícula experimental que faria bocabadar els crítics més perepunyeters. Ja en tenia l’inici: el seguiment molt lent, en primeríssim pla, del recorregut d’una llàgrima de l’actriu protagonista des de l’ull fins al llombrígol. Fastiguejat, fixava més l’atenció en aquelles reverberacions indòmites de l’ànsia que no en l’exposició tediosa del director que, a través d’un ambiciós pla estratègic, pretenia expandir els guanys de l’empresa amb els mínims costos de personal. Mentre uns, la majoria, anotaven allò que creien d’interès de la xerrada i d’altres, molts menys, s’entretenien a gargotejar en els fulls timbrats de l’empresa, ell escrivia incontinentment i automàtica. I observava com els únics que prestaven atenció expressa eren els dos agents que acabaven de ser contractats.

El pensament és dinamita, escrigué per contrarestar l’apreciació del cap que els deia que el pensament ha de ser sempre dinàmic a l’hora de traçar noves vies de negoci. Si les idees són explosives, els poetes han d’esdevenir bons barrobiners, si més no, deixà escrit abans d’acabar la reunió.

Fent el cafè preceptiu a la terrassa del bar acostumat, comentà als companys que el cap havia estat brillant en la seva formulació, al temps que a ell, pegant-li dos copets a l’esquena, li donava l’enhorabona. Mentre se servia el segon cafè, una gavina amb pegat de pirata a l’ull esquerre i bec de pallasso, el saludava militarment i li deixava una cagarada molt poc densa a la seva espatlla dreta que, sense presses, li recorria tota la solapa de l’americana que estrenava.