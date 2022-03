Just acabat de llegir el darrer vers d’un dels llibres que mai no deixa de rellegir per poder sentir els calfreds que necessita per reconèixer-se els peus i la caminera, escriu com si ho tingués clarament pensat i canat:

L’espill no reconeix

el meu nu poruc.

Cap cos no em crida i

si qualcú em digués,

em desballestaria.

La boca exhausta

em cava la fossa.