Avui se celebra el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi organitzat per l’Associació Internacional per a la Prevenció del Suïcidi i avalat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El lema d’enguany és “Crear esperança a través de l’acció” amb la pretensió de reflectir la necessitat d’una acció col·lectiva per abordar aquest problema urgent de salut pública.

L’objectiu general d’aquest dia és crear consciència sobre la prevenció del suïcidi a tot el món,i promoure la col·laboració de les parts interessades i l’autoapoderament per abordar les autolesions i el suïcidi a través d’accions preventives. Això es pot aconseguir mitjançant el desenvolupament de capacitats dels professionals d’atenció mèdica i altres actors rellevants, difusió de missatges positius i informatius dirigits a la població en general i grups en risc com els joves, i facilitant un debat obert sobre la salut mental a la llar, a l’escola o al lloc de treball. També s’anima les persones que estan contemplant el suïcidi o se’n veuen afectades perquè comparteixin les seves històries i cerquin ajuda professional.

En definitiva, palesar que l’esperança és la via que la cerca