L’ESPERA I LA CROSTA

Aparca quan encara falten vint minuts perquè el net surti d’escola. Li agrada arribar amb temps per poder deixar el cotxe com més a prop millor del col·legi. El dia ha eixit tapat i tapat segueix passat el migdia oprimint l’aire i cridant el mal de cap.
No davalla del cotxe, com de costum. Li agrada observar el panorama que té molt més que vist cercant-hi un detall nou i, si el troba, somriu empegueïdament i orgullosa com quan era criatura i son pare, mirant detingudament el butlletí de notes, li deia que estava molt orgullós d’ell.
Parant atenció a l’ària vivaldiana “Per lacerarlo” que en aquest instant emet la ràdio del cotxe que té sintonitzada, un esbart d’estornells travessa el seu camp de visió i s’extasia amb la dansa que li ofereixen. Talment un estendard a mercè del vent, pensa, com si els estornells volguessin dotar d’elegància la seva estratègia per evitar els depredadors. Encara no se sap quin mecanisme segueixen aquests ocells per coreografiar l’instint de supervivència. Com si el falcó peregrí, davant l’art dels estornells, s’ablanís i es rendís.
No és fins que ja no veu cap estornell que s’adona que es furga el forat esquerre del nas amb l’índex de la mateixa banda i que és a punt d’enganxar una crosta de moc. Ho aconsegueix i lentament la treu, i un cop a fora, a un pam generós dels ulls, la contempla com si fos un diamant i n’hagués de determinar la puresa.
Mira i remira la crosta, s’adona de la seva densitat, fins i tot és capaç d’aventurar el seu pes. I recorda aquell veí seu, un any més gran que ell, amb qui compartia jocs i entremaliadures, que se les menjava, a les crostes de moc. Ell no s’atreví mai a menjar-se’n cap i no sabria explicar perquè. Fàstic no n’hi feien ni n’hi fan. Ho devia considerar, aleshores, ordinari. Quan les candeles de mocs eren habituals entre els infants, ell no en deixava davallar cap: de ben menut demanava mocadors a sa mare per evitar-les.
De cop decideix que no guardarà la crosta en un mocador de paper que sempre té a mà al cotxe, sinó que la llançarà per la finestra. Com si jugàs a bolles o tiràs llosques a la manera dels macarrons, col·loca el dit índex amb la crosta de moc al caire de l’ungla just davall el palpís del polze i com si la mà esquerra s’hagués convertit en catapulta, apunta a un objectiu imaginat i dispara. La crosta surt disparada però no pot determinar on ha fet diana i s’incomoda.
Incomprensiblement contrariat es redreça en el seient del cotxe i és quan s’adona que el seu net, amb la cara i les mans enganxades al vidre de la porta de l’acompanyant, l’observa entre l’estupefacció i la diversió.
