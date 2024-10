En el mirall on hi vol veure

el punt de mal -un cop de puny

incessant- rere l’ull esquerre

que li impedeix prendre el capvespre

com el llenç blanc que necessita

per no sentir-se insecte errant,

hi veu un tren obscur que llisca

en vertical com una llàgrima

que vol ser rella per fer part

de la sang per encabritar-la.

I la parpella de l’ull sofrent

la pantalla on s’hi reflecteix

el que no s’ha atrevit a ser

i ell desitjava amanyagar,

i l’esforç darrer de la gota

d’aigua per desprendre’s del fil

que la reté a contracor

i llançar al món el buit que crea

l’instant que està fins a enterrar-se.