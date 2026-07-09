LES VUIT SÓN LES SET

S’ha aixecat a les cinc del matí per seguir llegint la novel·la que li ocupa tot l’espai de l’interès.
Ha parat la taula de lectura amb la glaçonera fins dalt de daus de gel i a dins l’ampolla d’aigua, un tassó, el quadern i el llapis per a les notes, i el telèfon en mode vibració. Fent el cafè ha engegat el ventilador i s’ha ben assegut a la cadira de llegir volgudament incòmoda. Ha posat el faristol de taula al nivell que els ulls prefereixen i ha seguit amb l’emoció infantil que no deixa de sorprendre’l la lectura d’un text que considera excepcional.
Cada hora, més o menys, i en acabar un capítol fa tres o quatre glops d’aigua i, de dret, un seguit d’estiraments per evitar l’encarcarament i el cansament de la vista.
Molt abans de les set ha començat a sentir les primeres cigales, que l’han distret momentàniament, i en aquesta hora en punt el despertador de la veïna, que ràpidament ha apagat, però que a ell l’ha desconcentrat del tot. Li passa sovint, distreure’s per qualsevol fotesa, però passats uns instants retorna la concentració. Aquesta vegada, però, no ha estat així perquè poc després d’haver sentit el despertador un crit molt agut, sens dubte de la veïna, l’ha espantat.
Amb el cor esvalotat no ha sabut què fer. Instintivament ha parat tota l’atenció per si es repetia el crit o qualsevol altre renou acabava d’encendre l’alarma. En veure que no sentia res de nou ha pensat que per ventura la veïna havia vist una cuca molla o qualque altre insecte cridant la repulsió i ha expressat l’oi amb un xiscle.
Més aviat del que pensava ha tornat a submergir-se en la lectura, el lloc on voldria ser des que la començà, el món que es va fent amb ell, emperò lluny del que sent, de les seves obsessions, de l’onada de calor, del desesper de les cigales i de la veïna hostessa de vol que la discreció fa gairebé invisible. És atractiva, la veïna, i amb una simpatia molt estudiada per fer-la quedar bé i no convidar a la conversa. Viu sola i només un grapat de vegades ha entrat a ca seva per lliurar-li els paquets que li arriben i, en no trobar-la, li deixen a ell. És tan reservada i silenciosa que no sap quan té visites.
Sense adonar-se arriba a la fi de la novel·la i, en acabar-la, sent una enyorança punyent dels personatges que ha conegut. Ha de tornar a llegir-la, en té necessitat física; però ara li cal descansar perquè li couen els ulls i li costa enfocar la mirada més enllà del que té a dos pams. Se sent molt encarcarat, la gargamella resseca i una dolorosa sensació de gana. Mira la glaçonera, la toca i és calenta. Aixeca la vista per trobar el rellotge que té just davant que li diu que falten cinc minuts per les 7. Com és possible?
El silenci és el de sempre travessat pel concert de les cigales i la remor somorta del ventilador. Espantat, s’aixeca de la cadira i li costa mantenir l’equilibri, com si hagués segut més d’un dia. Veu que l’ampolla d’aigua és plena, senyal que no ha begut gens i ho hauria d’haver fet. Tot és a lloc llevat del temps.
Instintivament va cap a la porta del carrer, l’obre i la claror li entabana més els ulls fent-li aixecar la mà dreta perquè faci de ventalla. A la clastra no hi ha ningú; els matins mai no hi ha ningú perquè tots els veïns són a fer feina. Recuperat mínimament de la fogonada de claror, gira la vista cap a la porta de la veïna i s’adona que està empesa.
Decidit, hi entra i se’n va cap al dormitori empès per una força que no pot evitar. En ser a la porta, sent el despertador i veu com la veïna l’atura al moment. No està gens espantat fins que la veïna, en veure’l palplantat davant el llit com si fos una cuca molla o un insecte repulsiu, pega un crit molt agut que ofega amb les mans a la boca.
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