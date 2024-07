LES TRAMPES DE LA PRESIDENTA

Avui, dia de sant Fermí, fa un any que la presidenta Prohens ocupà el Consolat de la Mar gràcies a un pacte amb els feixistes. El diari AraBalears, per això, per valorar aquest temps de presidència, li fa una entrevista (https://www.arabalears.cat/politica/vox-no-em-pot-exigir-accepti-tots-postulats_128_5081327.html).

Els corredors que, a Pamplona, es posen davant els bous a partir del 7 de juliol per acompanyar-los a la plaça de toros on quedaran tancats fins a l’hora de la cursa (o corrida) demanen a sant Fermí, per ser el seu patró, que els guiï en l’encierro donant-los la seva benedicció. És una pregària cantada que s’enganxa i en accedir a la lectura de l’entrevista, la taral·lejava com si sentís al clatell l’alenada espessa dels braus, ja em diràs quina animalada…

I just començar m’he demanat si hi trobaria la trampa, o les trampes (en castellà vendria a ser encerrona que, curiosament, també s’aplica a les curses de braus privades). I la primera, referida a l’amuntegament turístic, no m’ha costat detectar-la. Diu Prohens que: “La millor manera de defensar la destinació [turística de les illes] i el benestar dels residents ara és parlar de límits, de contenció”. Ja vessam, però hem de contenir el vessament no diu com. És a dir, no s’ha de fer absolutament res, mantenir el que hi ha per no espantar qui vulgui venir, que ja són ganes!, i per seguir enriquint un grapat d’empresaris. I ho diu més clarament en afirmar que: “Ara no és el moment de xerrar de mesures concretes, és el moment de fer el diagnòstic”… o de perpetuar el no viure.

A sant Fermí demanam, per ser el nostre patró, que ens guiï…

Una segona trampa bona de trobar referida al català a la sanitat: “La salut per damunt la ideologia, sempre per davant de tot”. Voler parlar de la meva salut a un metge i que m’entengui és ideologia, un verí que m‘han inoculat els més abjectes manipuladors. Impedir que ho pugui fer, evidentment, qüestió de salut, sempre per davant de tot, llevat que davant de tot hi hagi qui ens odia i ens vol mal.

… en l’encierro i ens do la benedicció.

La tercera i darrera pot ser la reina de les trampes de la dreta, de l’extrema dreta i dels feixistes referida al català a l’escola: “En educació, no sé a qui pot fer ràbia la llibertat”. La llibertat per arraconar el català, evidentment, per ofegar-lo.