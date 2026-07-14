LES ONADES DE CALOR I LES PERSONES SENSE SOSTRE O SENSE LLAR

A Can Gazà a les 11 del matí donam per acabades les feines de fora del casal, les relacionades amb la granja i l’hort. És una mesura que té tants d’anys com fa que la finca es dedica a atendre persones en exclusió social severa -aquesta primavera en va fer 48- però que en aquestes onades de calor cobra més importància. Una hora abans del punt del migdia tots els residents estan a resguard d’aquesta calorada tan rigorosa.
I és estant a recer que ens demanam com es refugien de la solana les milers de persones que a Mallorca viuen dins cotxes, dins caravanes i sota altres sostres no gens recomanables ni assumibles humanament. Palma, tan oberta a aquells que la visiten i tan tancada als qui la viuen i la pateixen, no compta amb cap refugi climàtic públic i els centres comercials no poden complir aquesta missió.
Els hiverns, quan s’anuncia una onada de fred, s’activen tot de mesures per atendre convenientment els que viuen en i del carrer; en onades de calor no s’activa cap mesura amb el pretext que en l’estiu tota cuca viu, però no és així: segons el Ministerio de Sanidad, en el mes de maig passat hi ha haver 101 morts atribuïbles a les altes temperatures (https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/paginas/2026/030626-mortalidad-calor-mayo-2026.aspx).
Es veu que a l’Ajuntament de Palma no li importen gens, aquestes morts per calor extrema; li importa molt més desallotjar una part de la presó vella per fer-hi habitatges exclusius per a certes elits.
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