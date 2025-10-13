marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 13 d'octubre de 2025
    ENTORNS
    0 comentaris

    LES LLEIS DELS POLÍGONS

    En els polígons industrials hi regna el deliri de rètols i marques, i la vida va amb granota i emmorcada. En les avingudes principals, els imperis comercials globals; en carrers secundaris, els petits negocis -algun dels quals ningú no entén com aguanta-; en passatges degradats i inquietants, parades amb ofertes poc habituals i deixalles de tota mena en els espais que deixen lliure els clots generosos. El vidre dels edificis dels més poderosos vol humiliar el sostre d’uralita que encara ha conegut les mans calloses i les hores extres dels obrers sense comptar ni cobrar. No hi brilla la netedat, precisament, i les voreres no són aptes per a vianants: s’han aixecat en rebel·lia per l’abús dels cotxes i camions en passar i traspassar en un contínuum infernal i ningú les conté. I d’això se n’aprofiten les males herbes, per reivindicar les reixetes vençudes per l’abandó. Hi camina badocament poca gent, pels polígons; encara no han entrat en les rutes turístiques i bé que hi podrien entrar. Hi pots trobar tots els serveis, des dels notarials als que ofereixen massatges de tota casta i manera, acabats en silenci o feliçment.  A part dels bars amb nom singular que encara serveixen berenars pantagruèlics a preus europeus, això sí, no a preu d’obrer. I una comissaria de policia, clar, que de nit la fisonomia dels polígons canvia radicalment: si de dia es mostren orgullosos i envanits, els vespres es tornen de natura aspra i indòmita, agressiva i tot. Hi pot passar el que sigui perquè la llum, més que descobrir, sembla que celi, que amagui, que vulgui donar corda al delicte. Ningú no hi passeja, de nit, a peu, pels polígons industrials on els arbres, abandonats a la seva sort, són exemple de resiliència i resistència. No hi domina cap llei, als polígons, en no ser la del més fort.

    SEGON A SEGON
    25.02.2024 | 7.23
    A DIETARI
    NOUS LLATZARETS, NOVES QUARANTENES, VELLS ESPOLIS
    02.08.2020 | 6.03
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    ALMOINAR EN TEMPS D’AÏLLAMENT
    07.04.2020 | 5.42
    A ELS VERALS DE MARGINÀLIA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.