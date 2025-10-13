LES LLEIS DELS POLÍGONS

En els polígons industrials hi regna el deliri de rètols i marques, i la vida va amb granota i emmorcada. En les avingudes principals, els imperis comercials globals; en carrers secundaris, els petits negocis -algun dels quals ningú no entén com aguanta-; en passatges degradats i inquietants, parades amb ofertes poc habituals i deixalles de tota mena en els espais que deixen lliure els clots generosos. El vidre dels edificis dels més poderosos vol humiliar el sostre d’uralita que encara ha conegut les mans calloses i les hores extres dels obrers sense comptar ni cobrar. No hi brilla la netedat, precisament, i les voreres no són aptes per a vianants: s’han aixecat en rebel·lia per l’abús dels cotxes i camions en passar i traspassar en un contínuum infernal i ningú les conté. I d’això se n’aprofiten les males herbes, per reivindicar les reixetes vençudes per l’abandó. Hi camina badocament poca gent, pels polígons; encara no han entrat en les rutes turístiques i bé que hi podrien entrar. Hi pots trobar tots els serveis, des dels notarials als que ofereixen massatges de tota casta i manera, acabats en silenci o feliçment. A part dels bars amb nom singular que encara serveixen berenars pantagruèlics a preus europeus, això sí, no a preu d’obrer. I una comissaria de policia, clar, que de nit la fisonomia dels polígons canvia radicalment: si de dia es mostren orgullosos i envanits, els vespres es tornen de natura aspra i indòmita, agressiva i tot. Hi pot passar el que sigui perquè la llum, més que descobrir, sembla que celi, que amagui, que vulgui donar corda al delicte. Ningú no hi passeja, de nit, a peu, pels polígons industrials on els arbres, abandonats a la seva sort, són exemple de resiliència i resistència. No hi domina cap llei, als polígons, en no ser la del més fort.
