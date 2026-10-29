LES DONES I EL SILENCI

De la mateixa manera que de sobte ensopegam, i a vegades posant el morro a terra com a conseqüència si no hem estat a temps de protegir-lo amb un braç, així, de manera absolutament accidental, te topes amb alguna referència que desconeixies o no recordaves que et fa obrir els ulls com a plats.
També sol passar que cerques infructuosament una cita literària però en trobes una altra que apareix amb tanta llum que et fa oblidar la no trobada. Així m’ha passat avui amb dues referències a Pau de Tars que desconeixia i que tenen, encara ara, gran transcendència en l’Església Catòlica. Per transcriure-les he acudit a la BCI, Bíblica catalana, traducció interconfessional (www.bci.cat).
Diu Pau de Tars a la primera carta als Corintis en el capítol 14: “Com és costum en totes les esglésies del poble sant, que les dones casades callin en les reunions comunitàries; no els és permès de parlar, sinó que s’han de mostrar submises, com diu fins i tot la Llei. I si es volen instruir sobre algun punt, que ho preguntin a casa als seus marits, perquè no està bé que una dona casada parli en una reunió de la comunitat”.
I a la primera carta a Timoteu, en el capítol 2, insisteix: “Igualment, desitjo que les dones es presentin amb decència, que s’arreglin amb modèstia i discreció, no amb pentinats complicats, ni amb joies d’or o perles o vestits luxosos, sinó amb bones obres, com escau a dones que s’han compromès a adorar Déu. A l’hora de la instrucció, les dones casades s’han de mantenir en silenci i submises. No els permeto que es dediquin a ensenyar i així dominin els seus marits, sinó que han d’estar en silenci. Perquè primer va ser format Adam i després Eva. I no fou enganyat Adam, sinó la seva dona, la qual, enganyada, va caure en la transgressió. Tanmateix, la dona serà salvada gràcies a la maternitat, a condició que perseveri amb tota discreció en la fe, la santedat i l’amor”.
Imagín que els teòlegs han posat en context aquestes manifestacions de Pau de Tars per tal de llevar-los el ferro que porten incorporat i que aquesta “Paraula de Déu” no sigui tan contrària a la dona. És un suposar, és clar, perquè la realitat és que la dona, en l’Església Catòlica, segueix silenciada.
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