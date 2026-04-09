D’una hora per l’altra a la casa, amb el primer augment de la temperatura, s’hi escola un escamot de mosques vironeres disposades a amargar-me la lectura que em té capficat i fascinat. El seu brunzit i les topades amb els vidres en voler sortir em desconcentren i m’atabalen, i no sé com treure-les perquè s’acabi la distracció, ni tenc flit a mà per fulminar-les. El matamosques no és efectiu: les vironeres són astutes i ensumen el perill, no paren quietes un instant i si reposen un segon ho fan en indrets on el toc de la pala no és ni efectiu ni aconsellable.
D’infant en caçàvem, de mosques, de les comunes -les musca domestica-, i els hi arrabassàvem les ales pel gust de veure-les desesperades. No ho consideràvem maltractament animal. De la colla, qui més manya tenia per caçar-les va morir fa tres dies. Vàrem ser veïns des que teníem ell sis anys i jo cinc, i ens mudàrem de casa el mateix moment per anar a viure en un bloc baix de pisos un davant la casa de l’altre fins que tots dos ens casàrem. Era silent, de poques paraules però clarents; retret però amable. I eficient.
Amb ell vaig posar canteranos dins capses de mistos perquè fessin doblers. Els canteranos eren una mena d’escarabats que jo record amb tons daurats però que no he aconseguit trobar. Em diuen que amb tota seguretat es tracta de l’escarabat de les flors, de nom científic cetònia aurata, un coleòpter polífag amb reflexos daurats en el seu exoesquelet. M’ho hauré de creure, però per enlloc no he trobat cap referència a la seva capacitat de fer diners.
Fa mal, veure que gent bona se’n va massa d’hora. Com si t’arrabassassin les ales d’un bon record
