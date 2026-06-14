L’ENCANTAMENT DE L’ARANYA SALTADORA

L’aranya saltadora (un mascle d’Hasarius adansoni), en veure el cercle que dibuixa l’ombra de l’anella que subjecta el rellotge, dubte entre assaltar-lo com si fos una presa o entrar-hi anant molt en compte tement que estarà sembrat de mines. La vida és notícia, crida en ser-hi a dins i adonar-se que ni l’han atacat ni percep cap perill; que pot seguir la circumferència i explorar-la a plaer sentint-se invulnerable i estranyament protegida per l’ombra que per ell esdevé murada. I en aquest estat lamenta no saber teixir teranyines, ser inofensiva per als humans i no cridar la fòbia a la seva espècie, tan menuda i trapella. I que la seva vista extraordinària de 360 graus només li serveixi per a detectar l’aliment i percebre el perill, no per contemplar la vida que ara considera notícia. Així d’encaboriada i distreta la troba la llengua del dragó que l’ha seguida des que la seduí el cercle de l’ombra.
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