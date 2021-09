L’EMBOLCALL DE L’ENIGME

El 3 de desembre de 1926, Mary Clarissa Miller (o Agatha Christie) sortí de ca seva, a Berkshire, i estigué desapareguda durant onze dies. Ja era una escriptora reconeguda i per això es desplegà un veritable exèrcit de policies i voluntaris que la cercaren afanyosament, animats públicament pel ministre de l’interior britànic d’aleshores William Joynson-Hicks.

Al cap de pocs dies, es va trobar el seu cotxe encastat en un arbre en el bosc de Surrey, però sense cap rastre de l’escriptora. En paral·lel, es dispararen totes les sospites, des d’un suïcidi a una campanya publicitària passant fins i tot per la insinuació que el seu marit, Archie Christie, tenia a veure amb la desaparició perquè era públic i notori que tenia una amant i que havia engegat els tràmits del divorci.

Onze dies després i per la informació facilitada per un músic del balneari de Harrogate, a Yorkshire, la troben sana i estàlvia en aquest establiment. No va saber explicar a la policia ni el motiu de la fugida de ca seva ni com havia passat els onze dies que, oficialment, havia estat desapareguda. I tanmateix, sospitosament, d’acord amb la seva condició de novel·lista d’intriga, s’havia inscrit al balneari amb el nom de l’amant del seu home, Theresa Neele.

Agatha Christie, que va néixer avui fa 131 anys, va ser una autora prolífica i les xifres de la venda de les seves obres veritablement esgarrifen: se n’han venut al voltant de dos mil milions d’exemplars en anglès i mil milions més en traduccions a unes tres-centes tres llengües.

I si misteriosa va ser la desaparició d’aquesta autora durant onze dies, també ho va ser la seva primera estada a Mallorca, concretament a Pollença. Són uns quants els hotels d’aquest indret que es disputen l’allotjament de tan distingida dama, tot i que sembla que, definitivament, va ser a l’Hotel Illa d’Or. I dic la primera estada perquè sembla que n’hi hagué més, d’estades a Mallorca, que ni s’han confirmat ni s’han desmentit. Res no s’ha de destenyir d’enigme.

La primera vegada hi arribà el març de 1932 venint d’un viatge per l’Orient Mitjà i ja se sorprengué de l’alta quantitat de turistes anglesos i americans que hi havia; i de la carestia d’alguns establiments hotelers. A Pollença hi va escriure The Regatta Mystery and Other Stories i Problem at Pollensa Bay and Other Stories.