L’ECO D’UN MOMENT

Ja hi ha vides, vegetals o no, que es disposen a mustiar-se, ara que se n’atansa el temps, entenent que la mort mai no és cap victòria. Entretant, l’amant, d’una mamballeta, mata un moscard indesitjable per fer avinent que adesiara s’ha de davallar dels romanços, la brusca llustra la closca de la tortuga que coneix per primera vegada la pluja i Leonard Cohen canta un pic i un altre la seva cançó “Did i Ever Love You” demanant-se, entre d’altres qüestions de pes, si el novembre segueix sent plujós. També diu que: “Els llimoners floreixen / els ametllers es marceixen / És primavera i és estiu / I és hivern per sempre”. Pot ser sí, és ben pssible que la bellesa acreixi amb la mateixa força que la vida curteja.