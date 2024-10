petjades d’absents

en el fang voraç

que s’ha begut tota

l’aigua amb pell de foc,

el crit que no troba

qui no sap on és,

el callar estrident

de la maquinària,

els xiscles mortals

del dolor i del plany,

les inoperàncies

del mot i del tacte,

la defunció

inundada, lenta