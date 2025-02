L’AGRESSIÓ COM A MALA EDUCACIÓ

Fa 10 dies, en concret dia 10 d’aquest més, El conseller de Turisme, Cultura i Esports -no cal confondre-ho amb Turisme Cultural i Esports-, Jaume Bauzá Mayol, considerà en el Parlament de les Illes Balears que les nombroses agressions que patim a les Illes Balears i Pitiüses els catalanoparlants no són expressions d’odi, sinó simples mostres de mala educació. Barroera manera de desacreditar els denunciants d’aquestes agressions.

Així, a parer del conseller, no hi ha agressors lingüístics ni víctimes, raó per la qual no és necessària la seva denúncia ni, evidentment, que el Govern d’aquí doni tot el suport als agredits, això és, als discriminats, per parlar en català. “I mal educats n’hi ha per tot, no són patrimoni de ningú”. Ve a dir, el senyor Bauzá Mayol, que qui denuncia un greuge contra la llengua pròpia de l’arxipèlag és, purament i simple, un mal educat.

I diu això i així perquè, a més, creu que “la nostra llengua i cultura són massa valuoses per perdre’ns en confrontacions i fòbies”, com deixà dit al seu compte de la xarxa “X”. En seu parlamentària també va dir que algunes polítiques lingüístiques “s’han percebut com una imposició més que com un pont per unir”. Quines han estat aquestes polítiques i qui les ha percebudes com una imposició, és a dir, que s’hi podia rebel·lar? Quines i per què? Qui?

I encara més: “ha de ser un tresor compartit [la llengua catalana], no una càrrega. No podem permetre que es perdi, però no podem imposar-la ni confondre la mala educació amb determinades fòbies interessades”. Què vol dir que la llegua catalana, la pròpia de les Illes Balears i Pitiüses, és una càrrega? Com s’atreveix el conseller Bauzá Mayol a atacar d’aquesta manera la llengua de les nostres illes?

I per si no bastàs tot això per donar a entendre que li importen un rave les penalitats dels catalanoparlants gosa dir que “s’han de fer esforços per protegir el català”. Protegir, només, senyor Bauzá? L’apartat 2 de l’article 1 de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears diu: “Són, per tant, objectius de la Llei: a) Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu. b) Assegurar el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament. c) Fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els mitjans de comunicació social. d) Crear la consciència social sobre la importància del coneixement i l’ús de la llengua catalana per tots els ciutadans”. Aquest mandat que de sempre ha ignorat el Partit Popular és molt més que “protecció”.

I per acabar, el conseller de Turisme, Cultura i Esports -no confondre amb Turisme Cultural i Esports- diu, com la presidenta Prohens, que no els trobaran mai en la confrontació lingüística. Ben cert perquè ells, per naturalesa, lingüísticament sempre, sempre, han estat agents actius d’ignorar tota la normativa a favor de la llengua catalana; de sempre l’han considerada una molèstia insuportable i per això mereix tota mena de greuges i afronts.