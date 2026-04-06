    6 d'abril de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    LA VIDA ÉS OR

    Avui fa 137 anys que va néixer Gabriela Mistral (o Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga), la pedagoga i poetessa xilena que el 1945 va rebre el Premi Nobel de Literatura, la primera dels guardonats sud-americans amb aquesta distinció.

    L’atreviment és enorme, però m’he fet meu el seu poema

    PARAULES SERENES

    A la meitat dels meus dies ja espigol
    aquesta veritat amb frescor de flor:
    la vida és or i dolçor de blat,
    l’odi és breu i l’amor immens.

    Canviem tot seguit pel vers somrient
    aquell llistat de sang amb fel.
    Obren violetes divines, i el vent
    desprèn a la vall un alè de mel.

    Ara no només comprenc qui resa;
    ara comprenc qui esclafeix a cantar.
    La set és llarga, la costa és empinada;
    però en un lliri s’embulla el mirar.

    Gràvids van els nostres ulls de plany
    i un rierol ens fa somriure;
    per una alosa que eleva el seu cant
    ens oblidam que és dur morir.

    Ja no hi ha res que trepani mes carns.
    Amb l’amor es va acabar el borboll.
    Encara m’apaivaga el mirar de ma mare.
    Sent que Déu em va fent dormir!

     

