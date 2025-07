LA VIDA, EL DILEMA

L’albelló de l’aigüera es beu golosament el raig seguit de suc que ella hi tira sense pietat. Litres de licors destil·lats, conyac, whisky, aiguardent, vermut, vodka, ginebra… No és la primera vegada que ho fa i quelcom li diu que per ventura serà la darrera. I mentre ho fa pensa en allò que digué anit el seu home en el sopar regular dels amics responent a la pregunta innocent d’un d’ells que volia saber què voldria ser en una altra vida. No ser, va respondre categòric; no vull cap altra vida. N’he tingut prou amb aquesta.

El seu home ha decidit novament sotmetre’s a una altra desintoxicació. El darrer intent, li va dir. No faig comptes repetir. O ara o prou. Fa massa que cedeix el timó al suc, que se sent més ell quan va ben abeurat que sentint la gelor i l’avorriment, diu, de l’abstinència. Begut és capaç de recitar Ovidi, d’escriure a mà sense returar i de fer versos esplèndids que oblida just haver-los dit. El fetge ja no pot pus, li digué l’amic metge.

Anant mamat discurseja, encara que algunes paraules li caiguin de la boca, se li liqua la mirada i tastaneja una misèria en desplaçar-se però mai de mai no ha aixecat ni la veu ni la mà a ningú. Borratxo té el regit distret, però increïblement es manté molt allunyat de la vulgaritat: estant serè considera una matusseria cridar i agredir sigui quin sigui l’estat en què te trobis. I això no obstant, el seu posat és de qui es castiga, de qui converteix el seu cos en un sac de boxa, treu fora el seu geni i s’apallissa sense gens de misericòrdia.

Ho faig per tu, tornar a provar de lligar-me l’abstinència, digué a sa dona, i no sé perquè. No hi trob el desllorigador. Sé que tu ho pots entendre, però; que pots entendre’m. Em don massa creu, sí, m’ho dius sempre seguit. Però és que no m’agrad gens i no puc sofrir la gent com jo. No em sofresc, bé que ho saps. I per això passes gust de tirar tot el suc que hi ha a la casa. Hi trobes un gust especial que t’excita tant com et fastigueja; com si també em tirassis a mi per l’albelló de l’aigüera. Una altra vida? Ni aquesta.