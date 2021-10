LA VIDA DEL PLANETA O VICEVERSA

Sembla que el planeta nostre es va crear fa 4.600 milions d’anys i que la vida hi aparegué mil milions d’anys després. Són dades que costa d’abastar, de capir, però ja se sap que el nostre temps, el temps de la humanitat, no ho oblidem, com tot el que l’afecta, no acaba d’ajustar-se a la realitat més comprensiva.

Qui n’entén d’aquestes magnituds, els cervells més espavilats a l’hora de fer càlculs, preveuen que la terra podrà seguir donant vida –almenys la vida que entenem hores d’ara- durant uns 500 milions d’anys més. Significa, això, atenent aquestes magnituds, que la terra es troba prop de la seva fi.

De tot això se’n pot derivar que la terra ha tornat molt vella, i més si tenim en compte que, fins ara i segons els calculadors més preparats, han viscut al planeta nostre uns 120.000 milions de persones.

No obstant això, mai en cap moment d’aquesta història inabastable, el futur del planeta havia estat en mans de l’home, de la persona, de l’espècie més desenvolupada i que per això se sent l’única; ara sí. Mai no havíem estat tants els terraqüis i mai fins ara no havíem tengut en compte que si seguim augmentant extraordinàriament, no podrem alimentar tothom. Mai com fins ara no ens havíem adonat que estam destruint la protecció del sol, que estam estrebant tant el clima amb la nostra absurda golafreria, que l’hem posat al caire de l’abisme. L’acció humana sobre la terra és letal i encara n’hi ha que ho neguen.

No estic gens preparat per calcular, com feia constantment Henry Cavendish, que calculà que la terra pesava més o menys 6.600 trilions de tones, però em fa l’efecte que si seguim malmenant el planeta de la vida, escurçarem tant els 500 milions d’anys que li resten d’existència, que les xifres seran molt més abastables, més apamables, més assumibles, més tràgiques.