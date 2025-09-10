LA TRONADA QUE VENCÉ EL SOMNI

A les tres de la matinada el despert un so molt greu que li rebota al ventre i que li costa aclarir que és una cadena ininterrompuda de trons. L’ajuda a reforçar aquest origen la claror intermitent de distinta intensitat que entra per la finestra i que de seguida endevina que prové d’una llampegada igualment encadenada. No ho havia sentit ni vist mai i s’adona que passa gust de viure-ho. No pot esbrinar amb certesa quin temps ha durat aquest singular espectacle audiovisual però posaria messions que ha voltat el quart d’hora. Malgrat el punt fascinant que denota en el sentir, es plany que aquesta novetat li hagi interromput el somni que encara el fascinava més: el seu padrí matern, talment un déu que encara no s’ha manifestat, abraçat a un freixe enorme, li recorda que a l’hora de tallar-se les ungles, ell que es dretà,ha de començar sempre per la mà dreta. Li ho deia sempre: a l’hora de fer dues coses, una de senzilla i l’altra de més dificultosa, s’ha de començar sempre per la més exigent. Així es temperen els ànims, li deia amb l’alè de tabac que tant li delia sentir. Mai no te toparàs amb cap ocell que renegui de les ales, li deia en el somni, per tant mai no consentis que el que sents en cada instant es malbarati ni t’ho decapitin. I sí, no dubtis a reclamar a l’ocàs tots els colors i la música que hi escaigui. I sobretot, per damunt de tot, pren bé les mides a la confusió sofisticada de l’ordre…
