LA TORTUGA ARPISTA

Sent una arpa interpretant una melodia que desconeix i els renous que l’acompanyen a l’estança sembla que minvin la intensitat perquè l’abstracció en la que l’ha sumit pugui ser absoluta. No li obre els records, la peça, com li passa sovint; li cerca quelcom dins ell que no aconsegueix identificar tot d’una.

El temps és molt benèvol, massa pel que hauria de ser, però sent una fredor impròpia, insidiosa, i no dubta a cobrir-se les espatlles i l’esquena amb un flassadó. Surt al corral i deixa perdre la mirada per la copa del magraner, d’un verd lluent i agombolador, que ha començat a florir. Voldria saber com viu l’extremor del temps que està embogint i la sequera que es vol imposar. Sent l’escalfor tímida del sol i frisa de llevar-se el flassadó, no fos que qualcú el veiés i pensàs d’ell que comença a perdre seny.

S’asseu en terra, a la clapa generosa de sol, aixeca el cap perquè la cara s’assolelli i encercant-se els genolls amb els braços i fregant-hi la barbeta es torna a dir severament que si no surt d’ell i dels estralls que s’hi fa a cada immersió a mata degolla, li diu el seu més que amic, hi farà la pell. I ho prova, de sortir d’ell, més cops dels que s’imagina i s’imaginen els que encara el suporten, com ara que voldria poder expressar els efectes tan estremidors de l’arpa, però és incapaç de retenir-ho per tornar-ho a sentir d’aquí a un temps, talment com si fos el bol alimentari dels remugants.

I just acabada la peça d’arpa, mantenint la cara a la llum tèbia del sol matiner que li fa tant de bé, travessa la grisor i el silenci de la seva pensa amb els ulls clucs una tortuga tocant l’arpa i picant-li l’ullet. I la toca magistralment…