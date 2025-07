LA RUTA DE LA GOTA BLAVA

A un racó de la taverna dels pescadors del lloc on s’ha retirat temporalment, l’escriptor en hores baixes deixa caure una gota de tinta blava en el foli on ha provat d’arrencar el relat que fa dies li ocupa els pensaments i que no acaba de néixer. La gota es mou lentament trencant la frase “a fora, el capvespre es deixa prendre pel roig del crepuscle…”, que l’escriptor ha considerat estúpida, impròpia de qui vol conquerir el cim del reconeixement, i s’ha parat un instant davant la que diu: “en aquell moment només podia escriure sobre ella…”.

A Ella l’havia conegut a una cala amb salt d’aigua, enfangada; deien que el fang de la cala era medicinal. Estranyament estava sola i no li costà gens entrar en conversa amb ell. Li deia que era l’única supervivent d’un vaixell que fonà al bell mig del Pacífic torpedinat per un grup terrorista no conegut fins llavors i que, a part de reivindicar l’acció, no n’explicà els motius. S’havia pogut salvar, deia, perquè tenia el cos cobert d’escates. Abraçant-lo i rient li contava que portava dins el verí de mil escorpins i deu mil aranyes negres, i la memòria intacta d’un ancià que li havia predit que mai no moriria.

La gota de tinta blava segueix solcant foli avall sense cap pressa, com si llegís les provatures de l’escriptor en sequera: “… semblava una criatura de llum amb la pell de bronze…”. “…aquell capvespre, sota el sol que bofegava, lluny de la besada, li havia llepat els llavis plens de fang i sal, i havia notat com li bategava el ventre abans que ell hi reposàs els dits”. I sembla que s’entreté més temps llegint: “… li parlava de déus caiguts, d’evangelis apòcrifs i de bruixes; de cavalls de ferro que s’enfrontaven a gaseles d’aire esperonats pel fuet dels genets que xapava la pell d’acer dels cavalls com si fos de paper de ceba…”.

Abans que el que queda de la gota de tinta blava passi del foli a la taula, l’escriptor en hores baixes aplana el full per deturar-ne la fua, observa detingudament el dibuix que ha fet i que li recorda el perfil d’un pop, i a tres dits del límit inferior escriu el que li dicta la veu de la jove amb el cos ple d’escates: “Tenia les cuixes plenes de marques, petges de paraules mai no dites i d’ànimes errants que havien trobat recer en les seves aixelles. Cerca el seu rostre entre els rostres que no volen ser vists, la seva veu entre les ones i les runes. Cerca-la en el deliri i el frenesí i segur que la trobes en qualsevol llibre”.