LA REPRESSIÓ DEL CATALÀ NO TÉ ATURADOR

En poc dies de diferència, el PSIB-PSOE ha posat el català en el punt de mira de la regressió o de la repressió. Dilluns passat, en el Parlament, votà en contra d’una moció presentada per Més per Menorca que establia el deure dels professionals del Servei de Salut d’entendre els usuaris en ambdues llengües oficials. Aquesta moció es presentava arran dels darrers casos de discriminació lingüística denunciats en aquest àmbit.

A més, també va votar en contra de recuperar els drets lingüístics en el futur projecte de llei dels consumidors i usuaris. Recordem, en aquest sentit, que els drets lingüístics dels consumidors contemplats a l’article 8 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, derogats per l’impresident Bauzá (Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears), no han tornat a ser contemplats ni regulats. Així, ara mateix i pel que es veu en el futur, el català en el comerç de les illes seguirà reprimit i els catalanoparlants desemparats, amb dret a ser ofesos.

I ara, segons les informacions aparegudes a la premsa, el PSIB-PSOE es proposa incrementar la presència del castellà en l’educació.

Així, els tres àmbits més sensibles a la presència del català a les Illes Balears i Pitiüses, el sanitari, el del comerç i el de l’educació, patiran encara més la repressió i de part de qui, per llei!, ha de vetllar pel seu coneixement, promoció i difusió.

D’aquesta manera i si aquests plantejament es materialitzen, a les Illes Balears i Pitiüses ja no hi haurà pau lingüística; de fet, siguem sincers, mai no n’hi ha hagut. El miratge de la normalització feia massa anys que durava: no és que toquem fons, el català mai no ha deixat de ser-hi, al fons. El PSIB-PSOE, lingüísticament, ja és, en la pràctica, com la dreta.