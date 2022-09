Badocar, badar, oblidar

el rellotge, qui viu i qui

ha mort; si hi ha vida o si no.

No pensar en els dies que et queden

per fer el que anheles des de fa

no saps quin temps. Sentir només

la frisor del violoncel,

l’oboè ansiós que no mira

prim a l’hora de dir que els més

fidels rebels són els que besen.