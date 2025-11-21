LA PLUJA I LA TERRA PROMESA

La pluja segueix sent un misteri i el segon concert per a violí de Detlev Glanert, “A l’estimada immortal”, encara la fa més secreta. Caldrà fer-ne bon recapte, de l’aigua mannà, girar la que recull la teulada cap a la cisterna. No se sent cap ocell, mentre plou amb delícia. Per què? Per què som incapaços de desxifrar el repicar de la pluja sobre les fulles que fa caure? I qui era l’estimada immortal de Beethoven? Li va escriure tres cartes i no se sap si les va enviar mai o les hi retornaren, perquè les trobaren entre els seus papers quan morí. Enigmes, com la pluja, que no segueix cap norma, ni s’endú cap fantasmes, ni fa callar els malnats que han pres el poder a cops d’aprofitar-se dels ignorants i dels indoctes. La pluja que mai no frisa ni es destrempa s’hauria de convertir en plaga i els bassiots en refugi de calàpets. El verdet i la molsa ho haurien de cobrir tot, ni que fos per contradir que la terra promesa és la que cobreix els taüts.
