LA PLUJA I LA FLOR D’AMETLLER

Mirar com plou en terra de call vermell -més avesada a la sequera- tampoc no cansa, com observar detalladament els moviments d’una criatura que va de grapes, el foc en prendre les traces de la flamada o la mar en tot moment i circumstàncies. Veure com es formen els bassiots esperant el xipolleig dels infants, alliçona, com parar esment als ocells que, de la mata grossa estant, no temen la pluja amable, ans al contrari, la prenen com un escenari de jocs, cants i refilets.
I és observant els capricis de la meteorologia que t’adones de quina deplorable manera vivim d’esquena a la naturalesa, al medi al que pertanyem i al que castigam amb un sadisme esfereïdor. Sí, és molt franciscana, aquesta pensada dejuna; innocent i tot, potser, però la destrucció que en feim del medi natural és tan enorme que adjectivar-la costa déu i ajut.
De la floració dels ametllers -la immensa majoria vells però no retuts-, per exemple, només ens interessa per fer-ne fotografies. En veient l’impacte, n’hi ha que desitjarien que n’hi hagués una estesa immensa, d’ametllers en flor, però només per extasiar-te, com s’extasien els occidentals que, turísticament, participen de la floració dels cirerers al Japó. Els japonesos, a aquesta contemplació, li diuen “Hanami”, literalment contemplació de flors.
Hauríem de veure quin nom li posaria, a la floració dels ametllers convertida en atractiu turístic, l’emprenedor que s’animàs a presentar el projecte i desenvolupar-lo.
Per cert, avui fa trenta-tres anys que morí Josep M. Llompart. Ens faria molt de bé si atenguéssim tot el que ens deixà escrit. I lligat al que he dit fins ara, i per exemple:
He vist uns homes
de sang afadigada,
ossos humiliats d’enllà dels segles;
uns homes amb els ulls com ganivetes
per fitar el cel amarg.
Aquests homes
no diuen mai: la nostra terra,
perquè ells són
la nostra terra.
