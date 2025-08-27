LA PESTANYA QUE SE’N VA AL CEL

Dilluns dematí, havent-me posat una camisa blanca i arromangades les mànigues, per primera vegada en la vida em vaig trobar una pestanya just damunt el doblec de la camisa del braç esquerre. Instintivament, la vaig enganxar amb l’índex de la mà dreta i la vaig deixar anar per damunt de l’espatlla esquerra. Un cop llançada vaig caure en el compte que no havia desitjat res perquè es fes realitat, com pertocava. No sé on vaig llegir que s’havia d’actuar així si te trobaves una pestanya; un cos sorprenent que no sovinteja separat de la parpella.
Enderiat, des de dilluns intent trobar la referència a aquest procediment. He remogut cel i terra i tot l’univers d’internet i no l’he trobat. I com més va, la frustració no deixa d’inquietar-me. Valor i tot la possibilitat que el meu cervell, en un intent desesperat per demostrar-me que sap ser entremaliat, s’hagi muntat aquesta faula. Em costa, tanmateix, admetre-ho.
Avui a migdia, encara encaboriat per això de la pestanya, fruint dels preceptors, el menor, de cop i volta, em demana què crec que passa quan ens morim, perquè ell sap segur que ningú no se’n va al cel, en morir, perquè quan ell ha anat en avió mai no ha vist cap mort que el saludàs. I de cop, la troballa de la pestanya i la seva transcendència s’han esvaït.
