No retiris la vista del que escrius

jugant-hi els ulls i compulsivament.

Pensa les paraules i corregeix

sense deixar descansar ni els espais

ni la febre de la precisió.

Elideix i incorpora el que calgui

per poder oblidar l’imprescindible,

allò que resta de substancial.

I deixa’t prendre fort per la fulgència

del que rebutges, del que prescindeixes,

que et durà a la penombra del silenci.