Just despertar-se s’ha convençut que tenia la pell insomne; que no havia descansat en tota la nit vigilant-li el son tothora, preservant-lo de ves a saber quin perill, com si el seu dormitori fos la branca d’un arbre enmig de la selva o dormís arraulit a la vora d’un carrer ciutadà, a mercè de la pitjor de les depredacions. Ha estat ben quiet una estona llarga intentant confirmar aquest convenciment, escoltant-se atentament cada punt de la pell. Encara endormiscat, creu que sent el riu de sang que arriba per tot el seu cos marcant-li cada instant a cada punt de la seva geografia. I creu que sabria dir en quina part del cos la pell l’avisa d’un entrebanc i en quina altra d’alguna benanança. El formigueig en el territori de la caròtide, avís d’amargors; pessigolles a les temples, oportunitats de gaudi. I s’adona que el silenci de la pell és l’origen de totes les seves inquietuds, que també tenen mal dormir. I surt d’aquest somiqueig recordant el que li digué l’amic que frueix de dir que fa vida ermitana en entrar a ca seva i trobar-lo a la seva butaca de lectura: que amb l’aire que corria anàs alerta a les portades que podrien pegar els versos que llegia.