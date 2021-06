LA PANDÈMIA SENSE MÀSCARES

Les dades més recents (de dia 16/06/2021) de la COVID19 referides a les Illes Balears indiquen que han patit la malaltia 60.884 persones de les quals n’han mort 843. Són xifres d’una magnitud esgarrifosa que encara esveren més si atenem les conseqüències dels que se n’han sortit, molts d’ells amb seqüeles greus, i la solitud intractable en què moriren, sobretot, les primeres víctimes.

La pandèmia posà els individus humans en el seu lloc, això vol dir, en la vulnerabilitat permanent; en la mateixa fragilitat que les altres espècies amb les que compartim la vida i el planeta per molt que ens sàpiga greu i per molt que el mercat i altres distraccions globals s’entestin a fer-nos creure que, com a espècie, som invencibles, que estam a recer de qualsevol hecatombe planetària.

Les primeres reaccions de molts crítics davant els estralls pandèmics indicaven que, a conseqüència de la COVID19, havien de canviar, i, de fet, canviarien “moltes coses”; que esmenaríem errors. Veure megalòpolis desertes, els avions a terra, tothom dins casa seva per posar a prova la nostra fortalesa mental, ens posà certament en un destret aclaparador del que no sabíem la manera de resoldre’l; que, diguin el que diguin, no hem sabut resoldre encara ara.

I tanmateix res no ha canviat substancialment: l’economia segueix comptant més que el benestar de la ciutadania, els països rics segueixen depredant els països pobres i privant-los de les vacunes que els calen per pal·liar la mortaldat que segueix suposant la pandèmia i en la “desescalada” del primer món s’abandona la prudència per imposar l’evasió, el lleure, el beure alcohol, la disbauxa. Així, en la tronada i cínica “nova normalitat” no hi ha res de nou: seguim adorant tots els mals prepandèmics oblidant-nos roïnament de les víctimes; seguim destruint la terra i instal·lats en l’irreal confort -si més no estèril- del consumisme.

I tots contentíssims i a xalar de debò perquè en la primera emissió de deute per finançar els plans de recuperació europeus s’aconseguiren 20.000 milions d’euros en bons. I encara hem de xalar més perquè la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, digué al president espanyol que li havien aprovat el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya i que el proper mes de juliol ja començaran a arribar els fons.

Ningú no ha dit encara què ens costarà, als europeus, aquesta recuperació. I com que arribaran ja mils de milions d’euros, la fi de la pandèmia ja és a tocar i per això podem començar a llevar-nos les màscares; les profilàctiques, s’entén, les que amaguen les nostres males arts i intencions han de romandre per sempre.