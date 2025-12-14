marginàlies

    • 14 de desembre de 2025
    DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS, SOCIETAT CIVIL
    LA NIT DE L’OBRA CULTURAL BALEAR

    Anit, al Teatre Principal de Palma, l’Obra Cultural Balear (OCB) celebrà la trenta-novena edició de la “Nit de la Cultura” en el decurs de la qual es lliuraren els nou Premis 31 de Desembre: L’Escola de Música i Danses de Mallorca rebé el Bartomeu Oliver; la institució dels catalanoparlants en l’entorn digital “Accent Obert, el Climent Garau; Climent Picornell Bauçà, el Miquel dels Sant Oliver; la campanya “No m’excloguis” de l’IES Josep Sureda i Blanes, l’Emili Darder; la Llibreria Emba, el Francesc de B. Moll; el grup musical “Pitxorines”, el Bartomeu Rosselló-Pòrcel; el Projecte Brúixola del Casal Petit de les Germanes Oblates, l’Aina Moll; Gabriel Janer Manila, el Josep Maria Llompart i Damià Pons i Pons, el Gabriel Alomar.

    A l’acte, presentat per Marta Berga, hi intervingueren l’Emsemble Lumière, el grup Pitxorines, Miquela Lladó i Tiu Herrero, el grup Ánimos Parrec i Spiritual Mallorca a l’Octava, a més de l’actor Joan Gomila convertit en Josep Maria Llompart.

    Nit d’emocions, com totes les de l’OCB, i de reivindicació, que mostrà el punt més àlgid quan el grup d’alumne de l’IES Josep Sureda i Blanes cridaren junts el seu “No m’excloguis”. Antoni Llabrés, el president de l’OCB, indicà que I’entitat “continuarà fent el que sempre ha fet: treballar amb serenitat, amb rigor, amb responsabilitat i amb lleialtat a aquesta terra. No dubteu que la millor resposta a la desinformació, a la tergiversació i a la mentida, a les envestides que de vegades ens toca patir, és la feina ben feta. La feina ben feta és allò que explica que hàgim crescut, que ens hàgim enfortit i que de cada vegada siguem més transversals; que conformem un espai de trobada de sensibilitats tan diverses, una casa comuna de tantes persones que ens reconeixem en el denominador comú de l’estimació a la llengua, a la cultura i a Mallorca”.

    Recordà també que “la diversitat demogràfica de les Illes Balears va en augment i el retrocés de l’ús social del català és d’una evidència innegable. Però no ens correspon dramatitzar; ens correspon actuar. I hem de passar a l’acció reiterant que la llengua pot i ha de ser un espai de cohesió, d’acollida i de convivència, i que sempre ha de ser tractada amb voluntat integradora”.

    Cal dir que l’OCB ha arribat als 5000 socis, una fita històrica que reconeix aquest treball permanent a favor de la llengua, la cultura i el país, i que, al mateix temps, la impulsen a seguir en aquesta responsabilitat contra tota adversitat.

