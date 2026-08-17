marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 17 d'agost de 2026
    CONTE CONTAT
    0 comentaris

    LA MESURA I ELS VERSOS

    Deia que la definició del Teorema de Zeckendorf era pura poesia i que no sabia exactament per què s’imaginava en Fibonacci (o Leonardo de Pisa o Leonardo Bigollo) assegut a un tílburi flamant explicant la seva successió a una dona esplendorosa i magnètica.

    I ho deia a ningú perquè quan s’embalava a parlar sense fer-se entenedor, segons que deien els residents, qui estava devora ell de sobte tenia coses a fer amb molta urgència i fugia escapat. I en veure la desbandada, ferit, és clar, pel que considerava una desatenció reprovable, se n’anava a seure sol maleint el dia que va caure a la cuina sense poder aixecar-se.

    Va caure a les vuit del vespre i fins a les deu de l’endemà la dona que el cuidava no va poder cridar a urgències. Catorze hores en terra en el ple de l’hivern de les que no en recorda gairebé res. S’adormí i tot i així el trobaren. El trencament del maluc esquerre va ser l’excusa perquè el fill l’ingressàs a la residència que es menja tota la seva pensió, que no és discreta, i mossecs generosos als seus estalvis.

    Només enyora els llibres i la moixa, de la que no s’atreveix a demanar què se n’ha fet. Era tan vella com ell i molt més esquiva. Segur que ha fugit, es diu, al bosquet que té a quatre passes -i on li agradava vagarejar- per morir sense emprenyar ni que l’emprenyin. El fill n’hi du, de llibres, els que li demana, però ha perdut el delit per llegir; aviat es cansa i li costa concentrar-se, però estranyament recorda molts passatges de molts d’ells i en redir-los és com si prengués en vena els assossegadors i els aclaridors més eficients. I aclarit i assossegat no tem res ni vol retreure res a ningú.

    Pensant en la moixa i el seu comportament més propi d’un ca, sent una mà a l’espatlla i una veu amoixadora que li demana si no recorda aquells primers versos de Gianni Rodari que el mestre estrany però amable i assenyat -durà poc i n’hi ha que diuen que acabà al manicomi- els ensenyà d’amagat del director:

    No pots pesar en metres
    ni el pa ni les castanyes,
    ni mesurar en litres
    l’altura de les muntanyes.

    RANDA RAN DE MAR
    26.11.2015 | 4.43
    A DIETARI, ENDREÇOS DE TAFANER
    ELS LLAMPS I ALLÒ QUE ELS PARA
    08.07.2019 | 8.59
    A CRÒNICA
    FRA GINEBRÓ, EL SEU ANY I L’AGERMANAMENT DELS POBLES
    22.04.2013 | 1.20
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.