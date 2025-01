LA MÀ QUE ES DONA, PREN

La naturalesa mai no diu “no”,

sinó “no sigui”.

I fou el primer dia.

Hi hagué un vespre i al matí,

tu, violentant la naturalesa, vares dir:

que existeixi el “no”,

i el “jo” existí.

I et complagueres en la llum.

Així comença “Retorn a l’obert”, el poemari de Víctor Gayà que l’any 2019 guanyà el Premi de Poesia Mediterrània Pare Colom, convocat per l’Ajuntament d’Inca, i publicat per Lleonard Muntaner, editor, a la seva col·lecció “La fosca”.

I Víctor Gayà, avui a migdia a Lloseta, dins el cicle “Univers Lloseta. Poetes essencials a la Biblioteca”, ha dit alguns poemes d’aquest sacsador recull acompanyat pel violoncel de Dmitry Struchkov.

Que sigui el poeta qui digui els seus poemes, això és que comparteixi el que sent davant la seva creació, és un valor afegit als versos. I si, a sobre, els acompanya un violoncel -que també diu els poemes, com si fos una segona veu- s’aprofundeix el sentir per fer florir el temps i l’espai versats.

La sequera és anterior a la set,

la vida posterior a la pedra viva.

El caos és anterior al demiürg,

l’home posterior al gàmeta.

La ficció és anterior a la mentida

i l pregunta posterior a la certesa.

Paraula de Víctor Gayà.

Que per molt temps romangui obert aquest “Univers Lloseta”! I enhorabona a l’Ajuntament de Lloseta i a Pere Joan Martorell per fer-lo possible.