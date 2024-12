LA LOTERIA I LA CASA

Passat demà se celebrarà el sorteig de la rifa, o loteria, de Nadal i per cobrir aquest tràmit els mitjans de comunicació no estalviaran recursos; tots en faran el seguiment puntual i es repetiran les mateixes imatges d’alguns estrafolaris presents al lloc de la rifa i dels afortunats que faran corre el xampany i l’emoció. A dos dies vistes n’escalfen els motors, com si diguéssim.

I no ho entenc; no acab de capir quin interès periodístic té sentir cantar números a una colla de nins i nines (alerta! Les nines de sant Ildefons començaren a cantar números l’any 1984) i estar pendent de quan es crida el premi més gros. Per molt que m’hi esforci, no hi trec aguller.

Reconec que no jug a cap rifa ni amb l’atzar i no per cap plantejament o raó, simplement no hi compt, en què em toqui, no hi pens. I si de cas algú em demana què faria si em tocàs la grossa més grossa de totes les grosses que es fan i es desfan responc que no ho sé i no faig cap esforç per plantejar-m’ho.

Veig que en aquesta famosa rifa la grossa està dotada amb quatre milions d’euros, això és, quatre-cents mil euros per dècim (66 milions cinc-centes cinquanta-quatre mil quatre-centes pessetes per a aquelles i aquells que encara necessiten aquesta referència), una xifra gens desdenyable que serviria per comprar un pis d’uns setanta metres quadrats a Mallorca.

Aquesta és la nostra miserable realitat; parau-hi esment i us adonareu de la magnitud de la tragèdia que patim els illencs mediterranis occidentals. Pensau que el preu mitjà del metre quadrat a l’Estat és de 1976 euros; a Mallorca més que duplicam aquesta xifra. I els salaris, evidentment, no dupliquen la mitjana estatal, ni de bon tros!

En aquesta rifa de diumenge, no m’hi jug res, per tant no tindré ocasió de pensar a comprar-me un piset mallorquí.