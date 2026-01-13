Avui és sant Hilari, bisbe de Poitiers del segle IV i doctor de l’Església. Estava casat i és el pare de santa Abra de Poitiers. El nom significa “qui és feliç”, que prové del llatí que, a la vegada, és un manlleu del grec “hilaros”, que significa alegre, o propici, o favorable. Sant Hilari comparteix etimologia amb el substantiu “hilaritat”, riure sorollós provocat per allò que hom veu o sent. Bon sant, per tant.
Si la cara propícia o favorable d’avui és la hilaritat, podríem dir que la creu és que també és el Dia Mundial de la lluita contra la Depressió, la principal causa invalidant del món. Es calcula que afecta a més de 300 milions de persones, sent més prevalent en dones que en homes. No cal dir que és molt necessari prendre consciència de les malalties mentals i les seves conseqüències, sobretot lluitar de valent per la seva desestigmatització; per superar la càrrega profunda d’afront o de vergonya que encara ara s’atribueix a qui pateix alguna de les seves manifestacions.
Els qui hem passat per episodis d’aquesta naturalesa i en qualsevol dels seus estadis hem de ser els primers a desmuntar aquests prejudicis que no fan més que apregonar el patiment d’aquests malalts.
