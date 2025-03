LA INSTRUCCIÓ D’AENA CONTRA ELS QUI PERNOCTEN A L’AEROPORT DE PALMA PER NO TENIR LLAR

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) aquest ens que damunt les esquenes dels illencs fa una doblerada d’escàndol sense deixar a les illes cap cèntim, ha donat instruccions als treballadors de l’aeroport de Palma perquè agafin i tirin les pertinences de la quarantena de persones sense llar que hi pernocten per tal de fer-los fora. La necessitat humana tractada com a nosa -com a porqueria?- per als turistes; qüestió d’imatge, en definitiva. Ho contava molt bé Laura López Rigo al diari AraBalears del proppassat dia 14. (https://www.arabalears.cat/societat/totpoderos-aena-mes-febles_130_5316124.html).

En el reportatge s’indica prou bé que bona part d’aquesta mena de refugiats són persones el principal problema de les quals és l’habitatge. Es tracta bé de persones grans desallotjades de la seva llar i que, amb l’import de la seva pensió, no poden fer front a cap lloguer digne; bé persones amb lloc de feina però que el sou no els permet tenir sostre decent i d’acord amb el que cobren. Així, és un problema que s’ha d’imputar a la conselleria que tracta l’habitatge (en el cas de les Illes Balears la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, a càrrec de José Luís Mateo Hernández) i no de la de Serveis Socials. De fet, la saturació que pateixen els centres que atenen les persones sense llar de Mallorca, en bona part, ve provocada per treballadors actius que amb el seu salari no poden aconseguir una llar.

Sofisticadament expeditiva, la instrucció d’AENA. 41 persones necessitades que dormen assegudes perquè no despertin sospites contra 20 milions de turistes, milió amunt, milió a baix, que enguany passaran per l’aeroport que, encara ara, es fa dir “Palma de Mallorca” quan oficialment hauria de ser Palma. I el conseller Mateo que es gira cap a la consellera Cirer perquè es faci càrrec del desficaci.