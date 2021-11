LA INNOCÈNCIA DELS CALFREDS

Més enllà de la innocència, donant-li l’esquena, no hi ha res més que innocuïtat, el poal que creient que pot aturar la pluja, es posa cap per avall, amb l’ansa retuda, la cadena estesa, talment com si protestàs, com si menyspreàs l’aigua que li dona sentit. I més enllà d’aquest aquí de l’aigua en mans del vent amb juguera, el puig cansat de la mineralitat que no el deixa créixer com voldria, que no li permet contar tot el que ha viscut i patit, ni córrer darrera els infants que juguen a conillons. I ençà dels vidres que es deixen enllagrimar pel plugim a les beceroles de la pluja, les vint-i-cinc darreres pàgines del llibre que ha enllepolit el lector que becaina i que fa dies, molts de dies, massa dies, una mesada, per ventura, que esperen ser llegides, prendre forma de delit, pels calfreds que es nodreixen de la innocència.