LA HISTÒRIA NOENA

Avui és sant Noè, el de l’arca i el diluvi universal, de qui prové tota la humanitat, segons la Bíblia, car de la destrucció divina sols se’n salvà una parella de cada espècie animal inclosa la família noena, per ser pura. Tots som fills de Noè, així, títol novel·lesc que podria convertir-se en pel·lícula o sèrie. El diluvi va durar quaranta dies i quaranta nits, i fins al dissetè dia del setè mes dels que començà a ploure la nau no va quedar varada al capdamunt del mont Arafat. Tanmateix, fins al primer dia del desè mes no veieren terra ferma. Tres fills tenia Noè: Sem, Cam i Jàfet. Els descendents del primer repoblaren Àsia, els del segon Àfrica i els del tercer Europa. I amb Cam, Noè tingué un conflicte greu. Segons sembla, en acabat el diluvi, Noè es dedicà a l’agricultura i sembrà vinya, del raïm en va fer vi i bevent-ne en excés s’emborratxà. I gat i nu el va veure el seu fill Cam i, en conseqüència, el maleí a ell i a la seva descendència per haver-lo vist nu. Aquest episodi ha donat peu a moltes interpretacions que pretenen disculpar Noè d’aquesta decisió tan radical, que no s’indica si la va prendre en estat d’embriaguesa o serè. El fet és, però, que la maledicció de Cam no consta enlloc que fos revocada. Després del diluvi, Noè oferí molts sacrificis a Déu, que els acceptà de tan bon grat que li digué que mai més no enviaria cap més diluvi a la humanitat. I de la signatura d’aquest pacte entre Déu i Noè en va néixer l’arc de sant Martí. Segons la tradició, Noè va viure 950 anys.

Una història, aquesta, que sempre m’ha fascinat. Personalment no conec cap Noè per felicitar-lo. A Bunyola, el meu poble, curiosament, sí que record el malnom “Noè” i el corresponent femení, “Noena”.