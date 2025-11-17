LA GROSSERIA DE LLORENÇ GALMÉS

Divendres passat, a les 12:00 hores i a la Sala de Plenaris del Consell de Mallorca, s’havia de presentar amb la solemnitat que cal el primer volum de les obres completes de Josep Maria Llompart (“Nació, llengua, Cultura”) editat per Moll nova editorial. L’acte s’emmarcava en “L’any Llompart” i hi havien d’intervenir el president de l’entitat, Llorenç Galmés; Gabriel Janer Manila (precisament guardonat amb el Premi 31 de Desembre Josep Maria Llompart, d’enguany); Antoni Mir (president de Moll nova editorial); Cèlia Riba (neboda de Llompart); i Antoni Llabrés (president de l’Obra Cultural Balear). A més, hi havien de participar alumnes de l’IES Josep Maria Llompart, l’actor Joan Toni Sunyer i els músics Damià Tomàs i Damià Timoner. L’actriu Neus Cortès havia de presentar l’acte.
Dues hores abans que comencés aquest acte (dues hores!), va ser suspès i no per un motiu de força major, sinó purament i simple per presentar els pressupostos del Consell de Mallorca per a l’any vinent. Curt i ras, una ofensa indigna del president del veritable govern de Mallorca. Però no sols això, sinó que els pressupostos varen ser presentats per Galmés i el vicepresident del partit refugi de feixistes que va deixar clar que les ajudes socials que concedeixi el Consell seran “per als espanyols”. D’aquests pressupostos també han caigut les ajudes a l’Obra Cultural Balear i a Joves de Mallorca per la Llengua, dues de les entitats més odiades pel civepresent del Consell.
Que els governs de l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears estan subordinats als capricis i odis del partit refugi de feixistes, no és cap secret; i com més va, més i sense cap fre. Per això, aventurar que els voxistes obligaren Llorenç Galmés a desconvocar l’acte llompartià no és gens arriscat. I Llorenç Galmés, El submís, ho va fer sense oposar cap resistència.
Vergonya, com a poc, Llorenç Galmés; vergonya, com a poc.
