LA FREDOR DE L’OMBRA

Lamenta que tan aviat s’enfosqueixi i que les hores de sol no bastin per eixugar la roba. Tothom accepta que no fa fred, encara, que devuit graus són molt confortables i no reclamen tapament. Però ell, dins ca seva i llegint, necessita escalfor i roba que abrigui. Servituds de l’edat, es diu amb resignació; l’acumulació d’anys que refreden els ambients i, de rebot, la fredor li apergamina les mans i li calfreda els peus. Es fa un cafè només per poder prendre la tassa com si fos un caliu i sentir la determinació de la calentor a prendre-li les venes. Només són les sis i la superlluna fa tot el possible per enjogassar-li les reflexions. Cerca en les ombres allò que no et mostra la llum, escriu d’una tibada, com si algú li ho dictàs, i en haver-ho fet somriu, com si l’ocurrència fos un satèl·lit que s’hagués aproximat al perigeu del seu planeta. Ahir, en sortir del sopor de la migdiada també escrigué distretament, sense gens de convicció, que entre l’ensomni i la certesa ell es quedava amb les ombres, però no somrigué, com ara: amb ràbia prengué el retolador gruixat i tatxà el que havia escrit. Sí, necessita entrar en calor.