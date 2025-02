LA DESHUMANITZACIÓ

El capitalisme més salvatge en el que vivim, de cada vegada ens deshumanitza més. Hi pensava l’altre dia escoltant el vicepresident del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa Costa, dient que les nostres illes no accepten el repartiment de menors migrants no acompanyats; que considerava, a més, “una broma de mal gust” incloure l’arxipèlag en el repartiment dels 4.500 menors que ara mateix són a les illes Canàries.

Per negar-se a rebre aquests menors -per negar el dret a la vida digna d’una persona- al·legava que tenim els centres destinats a aquesta recepció saturats i no hi ha més infraestructures ni professionals per augmentar el nombre dels que ja tenim.

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2024 passaren pel nostre arxipèlag 15.311.569 turistes que gaudiren de tots els serveis que sol·licitaren i pogueren fruir de tots els vicis públics i privats, com aquell qui diu. Tenim, per tant, totes les infraestructures, tots els professionals i tots els mitjans necessaris per acollir aquesta veritable allau humana a costa de la salut integral dels qui vivim i patim aquestes illes nostres. I això no obstant, el Govern Prohens rebutja categòricament que hi vinguin uns centenars de menors d’edat que han fugit dels seus països no per gust, sinó per necessitat. I les 2.333 que moriren a la nostra Mar Mediterrània intentant viure una mica més a plaer que d’on partiren no mereixen cap minut a cap mitjà de comunicació. Ni òbviament cap minut de silenci.

Això, que ens estam deshumanitzant a un ritme ferotge; tractam aquests nins i nines que es veuen obligats a fugir de casa seva simplement com a elements tòxics, com a cadells de delinqüents. I els que hi deixen la vida, simplement i pura carnatge per als peixos.