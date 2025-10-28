LA DESHUMANITZACIÓ QUE CALA

Qui senti la presidenta del Govern de les Illes Balears parlar ara i suara, aquí i allà, de la FRONTEX i de la necessitat que vinguin les forces i cossos d’aquesta agència europea per defensar-nos dels immigrants que ella titlla d’il·legal i dels que trafiquen amb persones, i de l’allau ofegant -sembla dir- i incessant de persones que es juguen la vida en embarcacions com de paper, arribarà a la conclusió que les nostres illes estan infestades de facinerosos -de fet, ve a tractar d’indesitjables els que aconsegueixen arribar sans i estalvis- vinguts de terres salvatges que tenen amenaçats i atemorits els que d’aquí som. Tants n’hi ha, ve a dir, que perilla la pau social.
Evidentment, som tan exagerat com ella; o no tant, potser.
I no deixa d’encomanar ràbia, molta de ràbia, aquesta cantarella prohensista sense cap ni centener; aquest mostrar la pota més racista i supremacista. És indignant que posi l’èmfasi en un afer molt menor devora realitats sagnants, com la de l’exclusió social, sense anar més lluny i per posar un exemple entre molts. Tots els centres oberts a l’atenció d’aquesta veritable xacra estan superpoblats, la qual cosa posa en destret la seva qualitat assistencial. I estan a punt de rebentar perquè les possibilitats de trobar un sostre digne, per petit que sigui, per a qualsevol persona acollida en aquestes institucions és literalment i crua impossible. I podria seguir amb els milers de persones que viuen dins cotxes tenint feina. O les que malviuen en assentaments o en indrets on la humanitat no hi hauria de tenir estatge.
Indignant, fer-nos creure que necessitam la FRONTEX. El que ens cal urgentment és aturar com sigui aquesta onada de deshumanització que obre el camí al feixisme en totes les seves formes.
