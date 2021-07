Acluca els ulls i s’apaga el far.

Combat els records i els dies amb àncora

per no sentir la crida de la boira,

per no topar-se amb els ulls de les hores

que fetillen els incauts i ullprenen els aprensius.

Sols vol sentir la boca golafre d’aire

i les mans que no es volen cloure

per poder apamar l’horitzó que li queda.

I en el pensament, sols aquella dona d’aigua en terra ferma

que li prengué el delit de la badoqueria.