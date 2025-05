Segueix el genocidi palestí decretat per Binyamin Netanyahu i perquè sigui impecable vol matar de fam els gazians. I se’n sortirà, entre d’altres raons, perquè la deshumanització que fa dels palestins ha calat ben endins de la indiferència general. I ho aconseguirà, evidentment, per la complicitat indigna de la immensa majoria dels estats del món que veuen i callen. Davant aquest genocidi no hi ha sancions, ni embargaments, ni augment d’aranzels, ni ruptura de relacions amb Israel.

A la pràctica, també hem deshumanitzat els milers i milers de persones que d’Àfrica en surten en embarcacions que en molts casos no serveixen ni de taüt per als qui hi deixen la vida. No són persones, són “migrants en situació irregular”, en els millors dels casos. Avui mateix, han arribat a Formentera 22 persones en una embarcació diminuta i gairebé de joguina provinents de Somàlia. Nou dies a la deriva. La presidenta Prohens no s’ha torbat gens a reclamar al president del govern de Madrid més recursos econòmics per atendre aquestes persones, “migrants en situació irregular” per a ella.

A l’obra de teatre “Drets humans”, de Xavier Uriz, Premi Vila de Santanyí de Teatre 2024, que dramatitza els preparatius, la redacció i la declaració final de la Declaració Universal dels Drets Humans, Franklin D. Roosvelt diu a la seva dona Eleanor Roosvelt, sobre qui va recaure l’encàrrec de dur a terme la Declaració, que estaven construint la consciència de la humanitat. Consciència que no ha sortit mai del redactat.

Per cert, no sé si aquesta obra s’ha estrenat. Si no ho ha fet, seria ben necessari.