LA COMANDA EQUIVOCADA

A la taula que preferia ha demanat un cafè descafeïnat amb llet ben calent, ha remarcat, i la cambrera, al poc temps, li ha servit un croissant i un tallat. Era prest, el bar feia poc que havia obert, no hi havia moltes taules ocupades, tot estava ordenat, la vitrina generosa de quemullars plena i la cambrera, ha pensat, encara devia dur la son al cos i a la memòria, que avui és dilluns i tant d’hora tot costa. Incomprensiblement, però, no li ha dit que s’equivocava de taula, que ell no havia demanat el que li servia amb una amabilitat gens impostada; insòlitament quiet, amb aplom, molt segur d’ell mateix quan del dubte n’ha fet caminal, ha deixat que descarregàs la comanda que no era seva i en haver-ho fet li ha donat les gràcies.

Els croissants no li agraden però estranyament se l’ha començat a menjar amb veritable gust i en adonar-se que era de mantega, lluny de fer fàstics perquè li formigona la boca, n’ha percebut amb tota nitidesa la seva amabilitat al gust. I entre mos discret i mos més abundós, un paràgraf del llibre que l’ha pres i un glop del tallat que tirava per fred.

En haver-se acabat el quemullar, mentre es netejava els dits tacats de mantega amb el tovalló de paper i es repetia un pic i un altre la frase del llibre acabada de llegir que l’havia aclaparat, parant esment en les miques del croissant que havien quedat dins el plat de disseny, s’ha demanat què havia passat per haver actuat d’aquesta manera tan tronada; a què obeïa i qui havia decidit dur a terme aquella bogeria, primer acceptant una comanda que no havia fet i després menjant-se un dolç que gairebé el repugna i que, no obstant, li ha agradat, com si hagués complagut un antull.

No ha pogut evitar escriure en vertical al marge esquerre del llibre que el declivi ja s’ha fet present, que la decrepitud ja l’empaita de debò i que ja no hi valen aturadors químics. De l’estranya insensatesa que duia camí de l’eufòria ha passat a l’abatiment en un no res. El bar que mica en mica anava congregant parroquians ha deixat de ser refugi per convertir-se en un catau tòxic i les lletres del llibre fins llavors aviador de delícies en camp de batalla.

En plena frenesia, hi va la cambrera i li retira el plat del croissant tot dient-li que així, amb més espai a la taula, tindrà millor llegir; i que sentia molt l’errada de la comanda, però que en veure que es menjava amb tant de gust el croissant no s’ha atrevit a advertir-li-ho. Que li sabia molt, però que molt de greu, però que hauria de pagar el quemullar i el tallat. I que la disculpàs per haver estat tan sapastre, que no sap què li ha passat perquè mai no s’havia equivocat.

I lluny de conhortar-lo, s’ha sentit l’ardor del ridícul que li inflama la cara.