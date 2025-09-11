marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 11 de setembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    LA CITA

    Desesmat sense motiu aparent, assegut a la butaca de l’horeta i dels somnis més rabiosos, de cop recorda la cita del Mestre Ramon que diu: “Estava l’amic en llanguiments e en tristícia per sobreabundància de pensaments”. I pensa que, en el seu cas, no es pot expressar millor el seu estat; que l’exactitud de la descripció el fa tan honorable com afectable. I no és que mastegui idees denses ni que es trobi davant cap atzucac que posi en destret la seva capacitat de discerniment, ans al contrari: l’aire faria un llepadits de la seva pensa lleugeríssima que, ara mateix, té por de tenir por, que la pluja que preveuen els meteoròlegs sigui àcida o que el llorer que tant estima deixi de ser aromàtic. D’aquest calibre són els pensaments que l’atordeixen. I recorda el que li diu l’amic cada cop que es veuen: que de la solitud se n’ha de sortir amb quelcom tangible, un mot impenitent, una veu clarent o un moviment del cos que desafiï l’equilibri. O millor encara: amb una cita de l’Il·luminat.

