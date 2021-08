Camí del migdia la calor cuita d’enfollir i de fer tornar boig però, contràriament al que es diu -que les temperatures altes fan apàtiques les tortugues, una parella de Testudo hermanni copula i algú que les observa amb un deix ben perceptible d’enveja diu fluixet a qui té a la vora que la calor socarrant no juga gens a favor d’aquestes efusions. O sí? És cert que la calor extrema destrempa i irrita; obliga tothom a parlar només d’ella quan el remei més eficaç per aplacar el seu turment és el silenci amb un tassó permanent d’aigua fresca, mai congelada. El xicle de la tortuga mascle fa més per a una manifestació de pena que no de plaer; com si li costat déu i ajut copular desafiant l’equilibri. La femella, en canvi, no diu res; ni fuig ni afavoreix, ni pica ni grata. I en acabat, cadascú al seu quefer que no és altre que deixar passar el temps sense que et faci mal. Les tortugues podrien ser les grans cronistes de la vida que més toca de peus a terra però s’estimen més no entrar en detalls ni ficar-se en segons quins merders. Deu ser per això que són mudes i sofisticadament silencioses llevat dels mascles quan s’acoblen. I per això saben tornar velles.