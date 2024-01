LA CADENA SOLIDÀRIA DEL CEIP BLANQUERNA I CAN GAZÀ

Avui, 30 de gener, dia en què morí el Mahatma Gandhi el 1948, se celebra a tot el món el Dia escolar de la No-Violència i la Pau, fundat el 1964 pel poeta i educador santanyiner Llorenç Vidal Vidal. Aquest dia a les escoles es posa en valor l’educació en i per a la tolerància, la solidaritat, la concòrdia, el respecte als Drets Humans, la no-violència i la pau.

Al CEIP Blanquerna, de Marratxí, des de fa quinze anys, tot commemorant aquest dia, s’hi fa una Cadena Solidària en la que hi participen alumnes, professors i famílies, i que destinen íntegrament a Can Gazà. S’hi recullen productes de neteja i d’higiene personal, bàsicament. Enguany, a més, per participar a la cinquena Cursa Solidària, es demanava voluntàriament una aportació d’entre u a cinc euros que també han donat a Can Gazà, import que s’afegirà a la campanya de la plataforma elevadora.

En les paraules d’agraïment Jaume Santandreu, fundador i resident de Can Gazà, s’ha referit a totes les guerres actives en el món en aquest moment i en les que hi maten milers i milers d’infants, en especial a la de Gaza, amb qui el centre comparteix el nom sense accent. “No podem aturar les guerres, però les podem llevar del nostre cor”, ha dit als escolars.