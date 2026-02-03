marginàlies

    • 3 de febrer de 2026
    CRÒNICA
    0 comentaris

    LA BONESA, ARNADA

    El respecte formal va camí d’extingir-se i la mala educació omple el camp que va deixant per sembrar-hi falsedats, manipulacions i odi. I sí, afirmar-ho és propi de vellet nou rondinaire, però també de qui és capaç d’observar amb atenció el seu entorn més immediat i el que es publica a les xarxes socials, la via prioritària d’oci i informació -presa tan a l’engròs que també inclou la desinformació- dels joves.

    I sí, en aquesta plaga de manca de respecte també s’hi inclouen els polítics elegits, aquells i aquelles que, els agradi o no, ni que sigui de manera formal, han de manifestar respecte escrupolós a qui defensa just el contrari del que ell defensa o proposa sense difamar, manipular ni mentir. Simplement perquè apareixen per tot de manera abassegadora transmetent models de comportament que sollen i emmorquen la dignitat inherent a tota persona.

    I sí, sens dubte, no cal ser taumaturg ni analista puntós de la realitat per afirmar que aquesta onada densa i persistent de mala educació no portarà res de bo. Però ja se sap que la bonesa i la bondat són excrescències d’una formació nyonya abastament amortitzada. I que s’imposa la mirada curta miop i no la llarga sense distorsions.

     

